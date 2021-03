Sanremo, Madame e il tifoso speciale: Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il calciatore è fan dell’artista Tra i fan di Madame una delle artiste debuttanti nel corso della prima serata del Festival di Sanremo c’è anche un noto calciatore. Non si tratta di Ibrahimovic ospite fisso di questa edizione numero 71, ma di un suo avversario, Cristiano Ronaldo, numero 7 della Juventus e della Nazionale Portoghese. Nel corso di un’intervista a “Gazzetta dello Sport” la giovane artista ha infatti spiegato che nei mesi scorsi l’attaccante aveva condiviso una stories con una delle sue canzoni. Ho chiamato i miei manager in lacrime ed urlato euforica. Successivamente ho condiviso la storia con i miei followers che hanno festeggiato con me. Leggi anche: Sanremo 2021, il brano inedito “Voce” di Madame: il significato del testo Ronaldo è davvero molto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il calciatore è fan dell’artista Tra i fan diuna delle artiste debuttanti nel corso della prima serata del Festival dic’è anche un noto calciatore. Non si tratta di Ibrahimovic ospite fisso di questa edizione numero 71, ma di un suo avversario,, numero 7 della Juventus e della Nazionale Portoghese. Nel corso di un’intervista a “Gazzetta dello Sport” la giovane artista ha infatti spiegato che nei mesi scorsi l’attaccante aveva condiviso una stories con una delle sue canzoni. Ho chiamato i miei manager in lacrime ed urlato euforica. Successivamente ho condiviso la storia con i miei followers che hanno festeggiato con me. Leggi anche:2021, il brano inedito “Voce” di: il significato del testoè davvero molto ...

IlContiAndrea : Ohhh in mezzo agli 'indie' timidini si fa spazio lei #Madame: sfrontata e tranquillona che fa la sua esibizione com… - HuffPostItalia : Sanremo 2021, il cardinal Ravasi segue il Festival e cita Madame su Twitter - SevenValaw : RT @IlContiAndrea: Ohhh in mezzo agli 'indie' timidini si fa spazio lei #Madame: sfrontata e tranquillona che fa la sua esibizione come fos… - 361_magazine : Tifoso speciale per #Madame #Sanremo21 - andorssian : RT @IlContiAndrea: Ohhh in mezzo agli 'indie' timidini si fa spazio lei #Madame: sfrontata e tranquillona che fa la sua esibizione come fos… -