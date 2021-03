Per il Financial Times è l'Italia il paradiso del surf (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Sembra impossibile, ma il paradiso del surf è “ad appena un salto da Roma”. Si pensava si trovasse a Venice Beach in California e invece è a Torvajanica, Lazio. A prima vista sarebbe come dire che i Beach Boys e la loro “surfin' Usa” si sono trasformati negli Skiantos che cantano “Ti spalmo la crema sul corpo di te”. La consacrazione delle spiagge ferrose del litorale romano e delle sue onde, che una volta avvolgevano Alberto Sordi rimasto senza costume mentre cercava di attirare l'attenzione della Signorina Margherita, giunge dalle pagine del Financial Times; che sarà pure un giornale di Londra, ma di California e tempo libero vissuto nello svago più cool se ne intende benissimo. Scrive: “Di solito un viaggiatore internazionale che si spinge fino a Roma non si mette nella valigia una tavola da ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Sembra impossibile, ma ildelè “ad appena un salto da Roma”. Si pensava si trovasse a Venice Beach in California e invece è a Torvajanica, Lazio. A prima vista sarebbe come dire che i Beach Boys e la loro “in' Usa” si sono trasformati negli Skiantos che cantano “Ti spalmo la crema sul corpo di te”. La consacrazione delle spiagge ferrose del litorale romano e delle sue onde, che una volta avvolgevano Alberto Sordi rimasto senza costume mentre cercava di attirare l'attenzione della Signorina Margherita, giunge dalle pagine del; che sarà pure un giornale di Londra, ma di California e tempo libero vissuto nello svago più cool se ne intende benissimo. Scrive: “Di solito un viaggiatore internazionale che si spinge fino a Roma non si mette nella valigia una tavola da ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Financial ProGaming Italia è tra le 1000 aziende con il più alto tasso di crescita in Europa Il ranking è il risultato di uno studio da parte degli analisti del Financial Times " il ...di oltre il 50% ogni anno " a testimonianza del ruolo di leadership a livello nazionale e da traino per l'...

Stazioni appaltanti qualificate per gli investimenti pubblici - E. Iossa e M. Turla ...e riceve un bonifico per 100 mila euro da una società veicolo per la gestione immobiliare. Situazioni sospette come queste possono essere identificate in tempo reale e segnalate alla Fiu (Financial ...

Targa Telematics tra le aziende che crescono di più in Europa Il Financial Times inserisce tra i business più virtuosi del continente l'innovazione e i numeri dell'impresa IT con base a Treviso e ora sempre più internazionale ...

