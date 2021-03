Governo | ipotesi Cdm domani | verso nomina nuovo capo Polizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si vaun Consiglio dei ministri nella mattinata di, verosimilmente alle 9. Nella riunione, non ancora convocata, fonti dispiegano all’Adnkronos che dovrebbe esserci ladeldella, dopo che Franco Gabrielli è entrato a far parte delassumendo la delega ai Servizi. Saldamente in pole, per prenderne il posto adella, il prefetto Lamberto Giannini, considerato un fedelissimo di Gabrielli e anche per questo super favorito nella corsa. Ma girano anche i nomi di Francesco Messina, Vittorio Rizzi e Matteo Piantedosi. Si rincorrono inoltre rumors su un possibile cambio ai vertici dell’Agenzia del Demanio, dove Antonio Agostini – preallertato nei giorni scorsi ...

