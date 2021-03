Covid, si fa strada l’ipotesi di rinvio delle elezioni amministrative ad autunno (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Il timore di una nuova impennata nei contagi Covid potrebbe far slittare le elezioni amministrative in programma in primavera a dopo l’estate. In base alle ultimi indiscrezioni – riportate dal Corriere della Sera citando fonti parlamentari e governative – la bozza di decreto per posticipare il voto per le suppletive della Regione Calabria e delle amministrative di Bologna, Milano, Roma, Torino e di altre 1.200 comuni italiani sarebbe già pronta e a Palazzo Chigi si starebbero vagliando alcune date in autunno. Le date individuate sarebbero quelle del 10 e dell’11 ottobre. Secondo il quotidiano milanese il testo del provvedimento dovrebbe arrivare domani o nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Il timore di una nuova impennata nei contagipotrebbe far slittare lein programma in primavera a dopo l’estate. In base alle ultimi indiscrezioni – riportate dal Corriere della Sera citando fonti parlamentari e governative – la bozza di decreto per posticipare il voto per le suppletive della Regione Calabria edi Bologna, Milano, Roma, Torino e di altre 1.200 comuni italiani sarebbe già pronta e a Palazzo Chigi si starebbero vagliando alcune date in. Le date individuate sarebbero quelle del 10 e dell’11 ottobre. Secondo il quotidiano milanese il testo del provvedimento dovrebbe arrivare domani o nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.

