Covid, prof 62enne si vaccina e muore dopo 4 giorni: il caso (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo Annamaria Mantile, 62 anni e insegnante di inglese napoletana, è morta ieri nel Vomero dopo essersi vaccinata contro il Covid. A raccontare l’episodio è Il Mattino che ha raggiunto i familiari della donna scomparsa. “Si è sentita male due ore dopo l’iniezione e non si è più ripresa”, ha dichiarato il fratello della vittima, Sergio, Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo Annamaria Mantile, 62 anni e insegnante di inglese napoletana, è morta ieri nel Vomeroessersita contro il. A raccontare l’episodio è Il Mattino che ha raggiunto i familiari della donna scomparsa. “Si è sentita male due orel’iniezione e non si è più ripresa”, ha dichiarato il fratello della vittima, Sergio, Impronta Unika.

