Sanremo | al Festival Ibrahimovic detta legge | “I cantanti solo 22 gli altri cediamoli al Liverpool”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 marzo 2021)versione comico acon Amadeus: 'Via tutti, è il mio': "Non so cosa mi aspetta, ma sono carico. Un onore essere qua ma anche un onore per te avermi qua Amadeus. Ho portato le mie regole. Il direttore è Zlatan. Le mie regole saranno: 22, 11 contro 11 se no non è regolare. Ci sono ventisei? Vendili, c’è ilche sta cercando 4 difensori. Regola numero due: questo palco è per piccole persone come te, mi serve 105×68 come San Siro. Se no questoè annullato. Via i violini. Le ragazze invece restano”. ITA Sport Press.