Sanremo 2021, gli ospiti della 71esima edizione del Festival (Di martedì 2 marzo 2021) Quali sono gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo? Come tutti le altre edizioni della kermesse canora, anche quella di quest'anno sarà ricca di ospiti italiani e non. Oltre a quelli fissi (Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro), vedremo alcune co-conduttrici (Vittoria Ceretti, Simona Ventura, Serena Rossi, Elodie, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli) e grandi artisti come: Ornella Vanoni Negramaro Alessandra Amoroso Loredana Bertè Antonella Ferrari Serena Rossi Luisa Ranieri Francesco Gabbani Federica Pellegrini Diodato Alex Schwazer Alberto Tomba Giovanna Botteri Il volo Andrea Morricone Emma Monica Guerritore Gigi D'Alessio Laura Pausini Marcella Bella Fausto

