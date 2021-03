Rifiuti | Cgil | “Segnali inquietanti di ammiccamento al malaffare”

(Di martedì 2 marzo 2021) Sospetti e ipotesi sulla rimozione dell’assessore regionale aiAlberto Pierobon e quello che viene definito un attacco alla Commissione tecnico specialistica Via-Vas. Ma soprattutto preoccupazione. La manifesta lae la manifesta Zero Waste Sicilia. Un comunicato dellasiciliana apre uno scenario inquietante: “Proprio nel momento in cui si prospettano per la Sicilia

... supportate dalla triade, CISL e UIL le quali dichiarano che i pericoli per l'ambiente e la ... queste sì del mondo intero, un presidente degli industriali afferma che "allo stoccaggio di......conferenza dei servizi che dovrà decidere in merito al progetto di stoccaggio dei... Rifiutiamo con forza le angherie degli industriali, che hanno trovato continuità nelle posizioni di, ...Sospetti e ipotesi sulla rimozione dell’assessore regionale ai Rifiuti Alberto Pierobon e quello che viene definito un attacco alla Commissione tecnico specialistica Via-Vas. Ma soprattutto ...Grosseto: "Come abbiamo fatto lo scorso 11 Febbraio, - dicono in una nota, Potere al Popolo Grosseto - saremo in piazza San Francesco il prossimo 4 Marzo alle ore 10:00, in contemporanea all'ennesima ...