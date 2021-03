Classifica Super Cashback | numero transazioni e come ottenere il bonus di 1 500 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021) Ilera stato pensato per premiare i primi 100mila cittadini, con un ulteriore, oltre al rimborso del 10% già erogato a tutti coloro che partecipano alilIlviene ottenuto dai primi 100mila cittadini in, a cui verrà attribuito ilda 1500. Se quindi ilsta funzionando molto bene, non si potrebbe dire lo stesso per il. Infatti, con questa storia del, si sono raddoppiati i furbetti. Alcuni sono arrivati anche a comprarsi un POS, per ...