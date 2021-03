Zona arancione scuro, Faq: cosa si può fare? Dai limiti agli incontri con gli amici al parrucchiere, l'estetista e lo sport vicino casa (Di lunedì 1 marzo 2021) La novità principale per chi abita in una Zona che diventa arancione scuro o Zona arancione rafforzata è il divieto di «recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 marzo 2021) La novità principale per chi abita in unache diventarafforzata è il divieto di «recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella...

Agenzia_Ansa : Covid, Como e Cremona in zona arancione rafforzata. Arancioni anche dieci comuni del Milanese #ANSA - MarioManca : «Sono in zona arancione, ma oggi mi sento bianca, rossa e verde». #LauraPausini #Sanremo2021 - Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - NonVaccinato : RT @MshAllh_theBook: @NonVaccinato @gael99 L'immunità di gregge è servita ma, ciò, non aggrada a 'BIG-PHARMA/media asserviti' #PopoloBue:… - ABosurgi : RT @rep_milano: Lombardia, sindaci e Pd contro Fontana: 'Ingiusto sapere del passaggio a zona arancione scuro dai giornali' -