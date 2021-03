Vaccino | l' Unione europea acquista altre 300 milioni di dosi da Moderna | all' Italia ne spettano 39 milioni

(Di lunedì 1 marzo 2021) La Commissioneha firmato conun secondo contratto per la fornitura di altri 300didelmesso a punto dalla casa farmaceutica. Lo ha annunciato la commissaria Ue ...

Il commissario europeo ha sottolineato che l'europea "sta facendo dei passi in avanti per dotarsi di questa politica sanitaria comune ". "Io mi vaccinerei volentieri con qualsiasi...Moderna è stata massicciamente finanziata nello sviluppo delanti - Covid dalla Barda, l'agenzia biomedica governativa Usa che ha dato a Washington la leadership globale nella corsa allo ...La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altre 300 milioni di dosi del vaccino messo a punto dalla casa farmaceutica.Il bilancio del ministro Hancock: 20 milioni di vaccinati, il 94% accetta la chiamata. E sul passaporto vaccinale: "Ci coordineremo con la Ue" ...