Piano vaccini, qualcosa sta cambiando (Di lunedì 1 marzo 2021) Un incontro non annunciato di mezz'ora a Palazzo Chigi, dal quale Domenico Arcuri è uscito senza rilasciare alcuna dichiarazione, un incontro che probabilmente doveva rimanere riservato. Al termine del quale Mario Draghi si è limitato a diffondere una nota: "Il presidente del Consiglio ha nominato Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo". Il premier continua a comunicare senza parlare, e nel giro di una settimana ha tagliato la testa della gestione della pandemia così come l'abbiamo conosciuta nell'ultimo anno. Via Angelo Borrelli dal vertice della Protezione civile, dentro Fabrizio Curcio, un solido rapporto con il sottosegretario ai Servizi Franco Gabrielli. E oggi dentro Figliuolo al posto di Arcuri, commissario che ha svolto un ruolo inedito e complicatissimo, ma che si è attirato critiche e ...

