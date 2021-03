Nuovo Dpcm Draghi: tutte le novità per shopping, cinema, ristoranti e spostamenti (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 6 marzo scatta il Nuovo Dpcm e che potrebbe essere valido per un mese. Ma cosa cambierà dal 6 marzo? E quali saranno le misure valide fino al 6 aprile? Non conviventi e feste In zona gialla è stata cancellata dalla bozza del Nuovo Dpcm la misura che raccomandava di non ricevere persone non conviventi nella propria abitazione. Tuttavia le feste restano vietate: “vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose” cinema, teatri e musei Per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e teatri, sembra quasi di tornare alla normalità. In zona gialla, queste attività chiuse da tempo possono riaprire a partire dal 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Gli spettacoli si “svolgeranno con posti a sedere preassegnati e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 6 marzo scatta ile che potrebbe essere valido per un mese. Ma cosa cambierà dal 6 marzo? E quali saranno le misure valide fino al 6 aprile? Non conviventi e feste In zona gialla è stata cancellata dalla bozza della misura che raccomandava di non ricevere persone non conviventi nella propria abitazione. Tuttavia le feste restano vietate: “vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”, teatri e musei Per quanto riguarda l’intrattenimento die teatri, sembra quasi di tornare alla normalità. In zona gialla, queste attività chiuse da tempo possono riaprire a partire dal 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Gli spettacoli si “svolgeranno con posti a sedere preassegnati e ...

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - fattoquotidiano : SCUOLE CHIUSE Da oggi uno studente su tre tornerà a fare lezione da casa. Ecco la mappa delle chiusure Regione per… - CCoccarelli : RT @leonemaschio: Bella gente giorno spero buono, in arrivo il nuovo Dpcm a tutti voi amici del mio ???? @Eclissi18 @liliaragnar @Viole… - tiber_h : RT @leonemaschio: Buongiorno a voi amici del mio ??siamo passati dalla padella alla brace il nuovo Dpcm marzo 2021 e Draghi che somiglia tro… -