I lavoratori del gioco legale non sono cittadini di serie B (Di lunedì 1 marzo 2021) Lavoratrici e lavoratori sono esausti. Il comparto del gioco pubblico con marzo arriva a 9 mesi su 12 di chiusura impartita dalle misure governative. Un lokdown che toglie il fiato alle imprese, ai lavoratori e a tutto l'indotto sia per la sua natura totalizzante (non sono previste gradazioni né orarie né territoriali, non sono previste parametrizzazioni in base agli ormai famosi colori regionali diversi dal bianco), sia per il suo lungo protrarsi (il comparto l'anno scorso è stato il primo a essere chiuso a marzo, l'ultimo a riaprire a luglio, il primo ad essere chiuso a fine anno), sia per l'indeterminatezza che caratterizza l'orizzonte della riapertura (da sempre manca un criterio tecnico-scientifico guida invece affidato a tanti altri comparti). Il comparto chiede di operare ...

