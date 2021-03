Brindisi, il sindaco Rossi azzera la giunta: verso nuove nomine (Di lunedì 1 marzo 2021) Brindisi - Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi (centrosinistra), ha azzerato la giunta comunale per procedere alla nomina di nuovi assessori. 'Giunto a metà del mio mandato di sindaco - dice - , ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 1 marzo 2021)- Ildi, Riccardo(centrosinistra), hato lacomunale per procedere alla nomina di nuovi assessori. 'Giunto a metà del mio mandato di- dice - , ...

LaGazzettaWeb : Brindisi, il sindaco Rossi azzera la giunta: verso nuove nomine - antennasud_13 : Brindisi | Il sindaco Rossi azzera la giunta - GaetanoGorgoni : BrindisiSette News - #Brindisi, Il sindaco Rossi azzera la giunta a sorpresa, manca l’intesa in maggioranza - Brundisiumnet : Comune di Brindisi: il Sindaco Rossi avoca tutte le deleghe assessorili - - brindisilibera : New post (Emergenza Covid-19, dal sindaco Zaccaria un appello per il weekend: «Senso di responsabilità e rispetto d… -