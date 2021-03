Atletico Madrid | Simeone nella storia | record di vittorie come Aragones Contro il Real per il sorpasso

(Di lunedì 1 marzo 2021) Con il successoil Villar, l'e Diego Pablofanno la. Il mister, infatti, ha raggiunto uno storico: quello dellesulla panchina dei colchoneros ben 308,Luis Aragonés.riporta Opta, però, il Cholo ha fatto meglio dello storico allenatore che ha raggiunto quel traguardo in 612 partite.ci ha messo "solo" 512 incontri.L'occasione per operare ile mettersi in vetta a questa speciale classifica in solitaria,l'avrà fra sei giorni, nel derbyildel prossimo 7 marzo che potrebbe decidere anche le sorti de LaLiga ...

Commenta per primo Che il derbi disia una partita che può decidere la Liga ormai non stupisce più da qualche anno a questa ... L', in leggero calo, ma comprensibile, vista la stagione ...Commenta per primo Questa sera, alle 21 italiane, il Realdi Zidane ospiterà la Real Sociedad , quinta in classifica e fresca di eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester Utd. Le merengues , obbligate a vincere per non perdere troppo ...Blog Calciomercato.com: Da un paio di anni a questa parte la Valencia sportiva vive in un clima di rabbia e di sfiducia per quanto sta accadendo ai piani alti della dirigenza dei ...Non c’è bisogno di grandi calcoli per capire che questa partita può valere davvero tanto per gli equilibri del campionato spagnolo: dopo una marcia trionfale, l’Atletico vive il primo vero momento dif ...