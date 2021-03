Alitalia | nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il premier Draghi e i ministri

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 1 marzo 2021)tra ile isul dossier. Le interlocuzioni proseguiranno in futuro. ROMA –tra ile icompetenti sul dossier. Dopo una prima riunione nell’ultimo weekend, il presidente del Consiglio ha convocato Daniele Franco, Enrico Giovannini, Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando per fare il punto della situazione. La questione della compagnia continua ad essere sul tavolo dell’ex numero uno della Bce. Possibile nei prossimi giorni uncon i sindacati per capire come muoversi e trovare la giusta soluzione per far ripartire ...