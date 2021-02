Napoli-Benevento | dove vederla Gattuso senza alibi

(Di domenica 28 febbraio 2021) La sfida con l’amico-rivale Inzaghi vale il posto del tecnico dei partenopei. Al Maradona torna Mertens titolare– Lo scorso ottobre nel derby campano l’aveva spuntata ilvincendo per 2-1 grazie al gol di Lorenzo Insigne, che aveva risposto al vantaggio momentaneo del fratello, e al gol vittoria di Petagna. Oggi la partita con ilper la squadra di Gennaropotrebbe essere completamente diversa (diretta tv dalle 18 su Sky Sport canale 202 e Sky Sport canale 251). Gli azzurri infatti non stanno vivendo un bel periodo e ...

FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso(4 - 3 - 2 - 1) : Montipò; Depaoli, Tuia, ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Tutto pronto per Napoli-Benevento, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 24^ giornata di Serie A Manca poco all’inizio del match tra Napoli e Benevento. Sarà questa la ...La diretta TV di Napoli-Benevento, partita valida per il 24° turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su SKY.