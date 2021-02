Monreale | morto l’avvocato Marco Portera

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un altro lutto ha colpito il mondo dell’avvocatura. Èa 47 annipenalista. A quanto risulta dalle testimonianze di alcuni suoi amici, avevano provato a contattarlo da qualche giorno ma senza avere mai risposta. Ieri sera la tragica scoperta. Uno dei suoi colleghi racconta che da alcuni giornilamentava fastidi e dolori al petto. Il decesso pare sia dovuto a un malore improvviso.era padre di un figlio, ancora in tenera età. Avvocato molto apprezzato nel settore. Per anni era stato stimato collaboratore dello studi di Enzo Fragalà, dove si era formato. Numerosi i processi di rilievo di cui si era occupato. L'articolo proviene da Quotidianpost.

Ancora un altro lutto nel mondo dell'avvocatura palermitana.l'avvocato penalista Marco Portera, di 47 anni. Il noto professionista stato trovato senza vita nella sua casa a. A quanto pare alcuni suoi amici provavano a contattarlo da qualche ...Un'altra inaspettata tragedia colpisce il mondo degli avvocati e la città di. Èl'avvocato Marco Portera, monrealese, a dicembre aveva compiuto 47 anni. Un apprezzato avvocato penalista del foro di Palermo.