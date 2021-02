Prosegue il Casalino show: «Salvini, Meloni e Renzi mi denigravano solo perché sono gay» (Di sabato 27 febbraio 2021) Giuseppe Conte è magico, indimenticabile. E gli avversari tutti crudeli e omofobi. Questo in sintesi il messaggio di Rocco Casalino, ospite questa sera a Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Casalino si confessa ancora: Conte ti arriva dritto al cuore L’ex portavoce di Conte torna a mettersi a nudo. Dal giorno della caduta del governo dell’avvocato del popolo l’ex del Grande Fratello è tra gli ospiti televisivi più gettonati. Non poteva mancare l’intervista dal salotto dell’ultimo talk sfornato da Rai1 in seconda serata. “Conte è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed applausi”. sono le prime parole, un po’ scontate, dell’ennesima confessione di Rocco. Alla domanda sulle ormai famose lacrime in occasione del congedo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Giuseppe Conte è magico, indimenticabile. E gli avversari tutti crudeli e omofobi. Questo in sintesi il messaggio di Rocco, ospite questa sera a Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo.si confessa ancora: Conte ti arriva dritto al cuore L’ex portavoce di Conte torna a mettersi a nudo. Dal giorno della caduta del governo dell’avvocato del popolo l’ex del Grande Fratello è tra gli ospiti televisivi più gettonati. Non poteva mancare l’intervista dal salotto dell’ultimo talk sfornato da Rai1 in seconda serata. “Conte è una persona unica, ha una dote per cui ti arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi arriva al cuore. È uscito da palazzo Chigi con dignità ed applausi”.le prime parole, un po’ scontate, dell’ennesima confessione di Rocco. Alla domanda sulle ormai famose lacrime in occasione del congedo ...

