NBA 2021 | i risultati della notte Miami supera Utah Lakers e Boston tornano al successo | ok i Clippers

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nove partite nellaNBA. Cade la capolistaWestern Conference, gliJazz, per mano deiHeat, arrivati alla quinta vittoria consecutiva. Finisce 124-116 per la squadraFlorida, trascinata da un Jimmy Butler, grande escluso dell’ormai imminente All Star Game, vicinissimo alla tripla doppia (33 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist). Ai Jazz non bastano i 30 punti di Donovan Mitchell. Dopo quattro sconfitte di fila, i Los Angelesalcontro i Portland Trail Blazers per 102-93. Decisivi il solito LeBron James (28 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) ed il rientrante Dennis Schroder (22 punti). Per Portland il migliore è stato come sempre Damian Lillard con 35 punti. Vincono ie lo fanno anche i ...