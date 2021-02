Meteo sino al 13 Marzo | ITALIA tra GELO a est e Maltempo da ovest

(Di sabato 27 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dovremo attendere un’altra settimana, la prossima, durante la quale l’Alta Pressione continuerà a proteggere le nostre regioni da eventuali assalti perturbati. Tuttavia, giusto evidenziarlo, i modelli matematici di previsione continuano a proporci imponenti variazioniclimatiche tra circa 7-10 giorni. Variazioni che risiedono nella ridistribuzione di Alte e Basse Pressione su scala emisferica e tale ricollocazione non andrà minimamente sottovalutata perché potrebbe condizionare gran parte della stagione primaverile. In un primo momento, però, ripristinerà quella configurazione che qualche settimana fa provocava la discesa delsiberiano sull’Europa orientale. Col passare dei giorni è un’opzione che viene presa seriamente in considerazione dai principali centri di calcolo e che ...

Ma soprattutto a repentini cambiamenti. In Europa centro - meridionale e in Italia ... e condizionare gran parte del mese di maggio, con nevicatea quote molto basse . Tutto ciò è ...Rammentiamo che le previsionicon validitàa 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è pa ...Meteo Grosseto. Aggiornamento previsioni meteo Grosseto, sabato, 27 febbraio: Nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non s ...