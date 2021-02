METEO Italia. Incombe aria più fredda, grosse novità la prossima settimana (Di sabato 27 febbraio 2021) METEO SINO AL 6 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone subtropicale di stampo primaverile inizia a mostrare i primi segnali d’invecchiamento. Il METEO resta al momento stabile, con temperature ancora superiori alla norma ma meno estreme dei giorni scorsi. Una debole perturbazione, in discesa dal Nord Europa, tende ad approssimarsi all’Arco Alpino. Sono le prime manovre atte ad indebolire e sgonfiare l’anticiclone. Il cuore dell’alta pressione si è portato verso il Regno Unito, lasciando un varco ad est per la discesa di correnti più fresche settentrionali che si apprestano a coinvolgere anche l’Italia con qualche conseguenza di poco conto. Gli effetti del passaggio frontale saranno quasi nulli in termini di possibili precipitazioni e pertanto proseguirà la fase di METEO asciutto. Avremo una ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021)SINO AL 6 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone subtropicale di stampo primaverile inizia a mostrare i primi segnali d’invecchiamento. Ilresta al momento stabile, con temperature ancora superiori alla norma ma meno estreme dei giorni scorsi. Una debole perturbazione, in discesa dal Nord Europa, tende ad aprsi all’Arco Alpino. Sono le prime manovre atte ad indebolire e sgonfiare l’anticiclone. Il cuore dell’alta pressione si è portato verso il Regno Unito, lasciando un varco ad est per la discesa di correnti più fresche settentrionali che si apprestano a coinvolgere anche l’con qualche conseguenza di poco conto. Gli effetti del passaggio frontale saranno quasi nulli in termini di possibili precipitazioni e pertanto proseguirà la fase diasciutto. Avremo una ...

