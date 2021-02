LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Della Vite e De Aliprandini nei venti, a punti Borsotti, Zingerle e Tonetti (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 13.32 L’azzurro è quinto a 0?95, complice un grave errore nel finale. 13.27 Male anche lo svizzero Gino Caviezel, settimo a 1?21. Tocca a Luca De Aliprandini! 13.24 L’azzurro è settimo a 1?22, alle spalle anche di Filippo Della Vite, che resta quarto. 13.22 Tocca a Giovanni Borsotti! 13.20 Male il francese Victor Muffat-Jeandet, dodicesimo a 2?21. 13.17 Lo statunitense River Radamus è secondo a 0?58, davanti a Della Vite. 13.15 Lo slovacco Adam Zampa è terzo a 1?10, quindi dietro a Della Vite, ancora secondo. 13.12 Lo sloveno Stefan Hadalin va in testa con un margine di 0?76 su Filippo Della ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 13.32 L’azzurro è quinto a 0?95, complice un grave errore nel finale. 13.27 Male anche lo svizzero Gino Caviezel, settimo a 1?21. Tocca a Luca De! 13.24 L’azzurro è settimo a 1?22, alle spalle anche di Filippo, che resta quarto. 13.22 Tocca a Giovanni! 13.20 Male il francese Victor Muffat-Jeandet, dodicesimo a 2?21. 13.17 Lo statunitense River Radamus è secondo a 0?58, davanti a. 13.15 Lo slovacco Adam Zampa è terzo a 1?10, quindi dietro a, ancora secondo. 13.12 Lo sloveno Stefan Hadalin va in testa con un margine di 0?76 su Filippo...

