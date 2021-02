"Le donne di Rocco Casalino". Colpaccio di Mara Venier, lo scoop sull'ex portavoce: ciò che ancora non aveva svelato (Di sabato 27 febbraio 2021) Una puntata da record, per Mara Venier. Si parla ovviamente di Domenica In, in onda domani, domenica 28 febbraio, come sempre su Rai 1. Il 25esimo appuntamento della stagione, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dedicherà molto spazio al Festival di Sanremo, che si aprirà martedì prossimo. In collegamento, infatti, Amadeus per gli ultimi aggiornamenti sulla 71esima edizione della kermesse, che come è noto sarà senza pubblico a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus. E ancora, tra gli ospiti ecco Al Bano Carrisi, che come al solito si sbottonerà tra carriera e vita privata. Dunque, si esibirà con uno dei suoi grandi successi, Nel sole. E ancora, ospite in studio ecco la mitica Elettra Lamborghini, la cantante e influencer da 6,5 milioni di follower, che si racconterà in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Una puntata da record, per. Si parla ovviamente di Domenica In, in onda domani, domenica 28 febbraio, come sempre su Rai 1. Il 25esimo appuntamento della stagione, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dedicherà molto spazio al Festival di Sanremo, che si aprirà martedì prossimo. In collegamento, infatti, Amadeus per gli ultimi aggiornamentia 71esima edizione della kermesse, che come è noto sarà senza pubblico a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus. E, tra gli ospiti ecco Al Bano Carrisi, che come al solito si sbottonerà tra carriera e vita privata. Dunque, si esibirà con uno dei suoi grandi successi, Nel sole. E, ospite in studio ecco la mitica Elettra Lamborghini, la cantante e influencer da 6,5 milioni di follower, che si racconterà in una ...

