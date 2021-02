Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: 'Vogliamo allargare la famiglia, il Covid ci ha portato via tanti cari' (Di sabato 27 febbraio 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ospiti a Verissimo : la coppia parla dei progetti futuri e della gravidanza di Belen, senza risparmiare il racconto su momenti drammatici come la casa svaligiata dai ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021)ospiti a Verissimo : la coppia parla dei progetti futuri e della gravidanza di Belen, senza risparmiare il racconto su momenti drammatici come la casa svaligiata dai ...

Snake60327843 : Ignazio Moser prende steroidi mandibola ingrossata voce abbassata e massa muscolare aumentata #verissimo - sfacelomorale : ignazio moser con quel capello ha aggiunto dieci anni - lontanissimo_ : Con Ignazio Moser in tutti i luoghi e in tutti i laghi giudicatemi pure #verissimo - lucasprezioso : Beata Cecilia Rodriguez che ha la fortuna di cavalcare il cazzone di Ignazio Moser. Goditelo per tutti noi #gfvip #verissimo - casvs_belli : Che brutto Ignazio Moser ?? -