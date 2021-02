«Teatri e cinema in zona gialla riaprono dal 27 marzo»: ecco l’annuncio del ministro Franceschini (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è una luce in fondo al tunnel. Teatri e cinema in zona gialla potranno riaprire le loro sale, dopo lo stop forzato a causa della pandemia del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini su Twitter secondo cui il confronto con il Cts prosegue e «le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di Teatri e cinema dal 27 marzo». Una data non casuale visto che il 27 marzo cade la Giornata mondiale del teatro. Non solo. Il ministro Franceschini ha annunciato anche l’accesso «ai musei su prenotazione anche nel weekend». Un timido ritorno alla normalità dopo un anno di rigide ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) C’è una luce in fondo al tunnel.inpotranno riaprire le loro sale, dopo lo stop forzato a causa della pandemia del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato ildella Cultura Dariosu Twitter secondo cui il confronto con il Cts prosegue e «le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in, la riapertura didal 27». Una data non casuale visto che il 27cade la Giornata mondiale del teatro. Non solo. Ilha annunciato anche l’accesso «ai musei su prenotazione anche nel weekend». Un timido ritorno alla normalità dopo un anno di rigide ...

