"Mezzo milione a chi me li riporta". La ricca vip disperata, rapiti i suoi cani. Gravissimo il dogsitter, colpito da 4 colpi di pistola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Spari al dogsitter per rubare i cani della cantante. L'orrore si è consumato a due passi dalla casa della diva che ora offre una ricompensa a chiunque le riporti indietro due dei suoi bulldog Koji e Gustav, rubati da un uomo armato che ha sparato al dog sitter con una pistola semiautomatica. Il terzo bulldog, Miss Asia, è riuscito a fuggire ed è stato successivamente ritrovato dalle forze dell'ordine. Rimangono gravissime le condizioni del dogsitter, raggiunto da quattro colpi di pistola al petto. Le forze dell'ordine avrebbero trovato il dogsitter ancora cosciente, mentre respirava a malapena. Purtroppo le sue condizioni sarebbero apparse subito abbastanza gravi. Non si sa, però, al momento se i medici siano riusciti a salvargli la vita.

