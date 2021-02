Franceschini | “Cinema e teatri riapriranno il 27 marzo nelle zone gialle” Via libera anche ai musei nei weekend

(Di venerdì 26 febbraio 2021) È stato scelto il 27, Giornata mondiale del teatro, per riaprired’Italia, oltre ainei. Lo ha annunciato in un tweet il ministro della Cultura, Dario, spiegando che “il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura deidal 27, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso aisu prenotazionenel’’. Una notizia, questa, che arriva a pochi giorni dall’appello proprio del ministroche, intervistato dal Corriere ...

... in zona gialla, la riapertura di teatri edal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend". Così, su Twitter, Dario, Ministro ...ph: NuovoParadiso La Repubblica, 26 febbraio 2021 Il CTS dà il via libera all'apertura die teatri dal 27 marzo 2021, come aveva chiesto il Ministro alla Cultura Dario. I tecnici nella riunione di oggi hanno detto sì fissando una serie di paletti, ad esempio sulla ...Il ministro della Cultura invoca la riapertura per fine mese, ma cinema e teatri rispondono: non siamo in grado di ripartire senza sostegni economici ...pic.twitter.com/xpNsLUfWE6 — Dario Franceschini (@dariofrance) February 26, 2021 Un Tweet che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti operatori del settore. A partire dal 27 marzo, per le ...