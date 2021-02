55enne trasportato in biocontenimento da elicottero Aeronautica

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – Si e’ svolto nel pomeriggio di ieri il trasporto sanitario urgente a favore di un uomo di 55 anni affetto da Covid-19 che, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, e’ statodall’ospedale di Campobasso al Covid hub presso l’Istituto Clinico Casalpalocco a Roma, a bordo di unHH-101 del 15° Stormo dell’Militare. Cosi’ in una nota la Forza Armata. Il trasporto in altoe’ stato richiesto dal COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) della Protezione Civile ed e’ stato gestito dal COI (Comando Operativo di vertice Interforze) che, per il tramite del Comando delle Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico- continua l’militare- ha richiesto l’immediata attivazione di un HH-101 del 15° Stormo di Cervia, uno degli assetti che la Forza ...

Ultime Notizie dalla rete : 55enne trasportato

RomaDailyNews

... dopo aver fatto accesso all'interno del capannone, in uso esclusivo ad unincensurato, ... anch'esso già suddiviso in singoli panetti e pronto per essere. Visto quanto sopra, il ...... dopo aver fatto accesso all'interno del capannone, in uso esclusivo ad unincensurato, ... anch'esso già suddiviso in singoli panetti e pronto per essere. Visto quanto sopra il ...2' di lettura 25/02/2021 - Gli agenti dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha arrestato due italiani e denunciato un terzo uomo, ...Il sessantenne non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato, a sirene spiegate ... fuga e il proprietario che era alla guida, un 55enne sempre di nazionalità serba e residente in Slovenia.