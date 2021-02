Napoli, non basta il 2-1. Granada agli ottavi di Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli vince 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Granada, ma non basta. Pesa la sconfitta per 2-0 dell’andata, così come pesa il gol subito dagli azzurri. Azzurri subito in vantaggio al 3? del primo tempo con Zielinski, ma che si fanno raggiungere dopo appena 25 minuti da Montoro, complicando la qualificazione per i partenopei. Gli uomini di Gattuso trovano il vano 2-1 al 59? con Fabian Ruiz, ma nonostante i 13 minuti di recupero non riescono a trovare le altre reti per la qualificazione. Adesso rimane solo il campionato per la qualificazione alla Champions League, obiettivo minimo dichiarato dei partenopei per questa stagione. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilvince 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona contro il, ma non. Pesa la sconfitta per 2-0 dell’andata, così come pesa il gol subito dazzurri. Azzurri subito in vantaggio al 3? del primo tempo con Zielinski, ma che si fanno raggiungere dopo appena 25 minuti da Montoro, complicando la qualificazione per i partenopei. Gli uomini di Gattuso trovano il vano 2-1 al 59? con Fabian Ruiz, ma nonostante i 13 minuti di recupero non riescono a trovare le altre reti per la qualificazione. Adesso rimane solo il campionato per la qualificazione alla Champions, obiettivo minimo dichiarato dei partenopei per questa stagione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

