Napoli-Granada, in caso di sconfitta esonero per Gattuso: c'è Benitez (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora una sfida decisiva per Rino Gattuso. Giovedì 25 febbraio andrà in scena il ritorno di Europa League Napoli-Granada Domenica il Napoli è caduto per l'ennesima volta in stagione perdendo a Bergamo contro l'Atalanta dopo la sconfitta all'andata in Europa League contro il Granada. A distanza di una settimana andrà in scena il ritorno allo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

