L'Italia sempre più rossa e arancione scuro - Ecco le città che cambiano colore già da sabato (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Italia si colora ormai di rosso e arancione scuro, secondo la maggiore incidenza del Covid e soprattutto delle sue varianti. Zone rosse si profilano da sabato nelle province di Pistoia e Siena e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'si colora ormai di rosso e, secondo la maggiore incidenza del Covid e soprattutto delle sue varianti. Zone rosse si profilano danelle province di Pistoia e Siena e ...

EzioGreggio : Questi due giovani servitori della Patria non dovevano tornare nelle bare. Quando l’Italia ha propri uomini in Paes… - berlusconi : Siamo forze politiche diverse per cultura politica e per stile, ma ci unisce un buon progetto per l’Italia che rima… - RaiNews : 'Se riuscissimo a evitare la famosa terza ondata l'avremo evitata per sempre. La quantità di virus che circolava in… - cinzia_pietro : RT @AndreaZalone: Avendo Italia Viva detto che non volevano le poltrone, la Bellanova e Scalfarotto, nei loro nuovi uffici, staranno sem… - quixote779 : RT @AndreaZalone: Avendo Italia Viva detto che non volevano le poltrone, la Bellanova e Scalfarotto, nei loro nuovi uffici, staranno sem… -