I 5 stelle lavorano alla pax interna. E hanno fretta sull’arrivo di Conte. L’ex premier capo politico o alla guida del direttorio. Si ragiona su un nuovo quesito da votare su Rousseau (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono giorni frenetici, questi, per i contiani. Il lavoro prosegue senza sosta, con un unico obiettivo dichiarato: evitare ulteriori spaccature tra i 5 stelle, cosa che significherebbe la fine stessa del Movimento. Negli ultimi giorni l’idea che si è fatta strada è piuttosto chiara: l’unico nome che potrebbe ricompattare i pentastellati e dunque garantire una sorta di “pax interna” è quello di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio finora è rimasto sempre un po’ defilato: pur avendo detto in maniera esplicita di voler restare in politica ed essere disposto anche a ricoprire un ruolo di primo piano, non si è mai sbilanciato troppo nel voler essere (o non essere) leader del Movimento cinque stelle. Il motivo è presto detto: “Prima che Italia viva facesse di tutto per far esplodere una crisi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono giorni frenetici, questi, per i contiani. Il lavoro prosegue senza sosta, con un unico obiettivo dichiarato: evitare ulteriori spaccature tra i 5, cosa che significherebbe la fine stessa del Movimento. Negli ultimi giorni l’idea che si è fatta strada è piuttosto chiara: l’unico nome che potrebbe ricompattare i pentastellati e dunque garantire una sorta di “pax” è quello di Giuseppepresidente del Consiglio finora è rimasto sempre un po’ defilato: pur avendo detto in maniera esplicita di voler restare in politica ed essere disposto anche a ricoprire un ruolo di primo piano, non si è mai sbilanciato troppo nel voler essere (o non essere) leader del Movimento cinque. Il motivo è presto detto: “Prima che Italia viva facesse di tutto per far esplodere una crisi ...

