Focolai Covid in Serie A, infettivologo Di Perri: “Non escludo la sospensione del campionato” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Focolaio in casa Toro preoccupa la Serie A. Dopo il rinvio di Torino-Sassuolo si attende un ulteriore ciclo di tamponi tra i granata per constatare se eventualmente altre gare dovranno essere spostate in vista delle prossime giornate con un calendario sempre più fitto di partite. E a parlare di questo problema ai microfoni di Tuttosport è l‘infettivologo Giovanni Di Perri che tra le alternative non esclude una temporanea sospensione del campionato. “Nel caso del Torino bisognerà viaggiare alla giornata, con tamponi ripetuti e massima prudenza. Lo stop della gara contro il Sassuolo è sacrosanto. La gara contro la Lazio? Intanto auguriamoci che non emergano altri positivi nel gruppo squadra. Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilo in casa Toro preoccupa laA. Dopo il rinvio di Torino-Sassuolo si attende un ulteriore ciclo di tamponi tra i granata per constatare se eventualmente altre gare dovranno essere spostate in vista delle prossime giornate con un calendario sempre più fitto di partite. E a parlare di questo problema ai microfoni di Tuttosport è l‘Giovanni Diche tra le alternative non esclude una temporaneadel. “Nel caso del Torino bisognerà viaggiare alla giornata, con tamponi ripetuti e massima prudenza. Lo stop della gara contro il Sassuolo è sacrosanto. La gara contro la Lazio? Intanto auguriamoci che non emergano altri positivi nel gruppo squadra. Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più ...

Open_gol : Cresce la preoccupazione di genitori e studenti alla periferia di Milano, non distanti dalla zona rossa di Bollate… - Vittoriog82 : RT @sportface2016: #SerieA | L'infettivologo #DiPerri: 'Focolai #Covid? Non escludo la sospensione del campionato' - sportface2016 : #SerieA | L'infettivologo #DiPerri: 'Focolai #Covid? Non escludo la sospensione del campionato' - Agenzia_Dire : Nel @comunebologna c'è preoccupazione per i #focolai nelle #scuole ma il #tassodipositività non è molto alto rispet… - infoitsalute : Covid a scuola, molti focolai ma meno contagi: 'Se c'è un positivo, classe subito in quarantena' -