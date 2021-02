Fine dell’era Barbara D’Urso, “Live” chiude i battenti: chi è il nuovo volto mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma mediaset ‘Non è la D’Urso’ chiuderà i battenti ben due mesi prima del previsto, ossia nel mese di febbraio anziché maggio. Il motivo? Uno scarso successo di pubblico per Barbara D’Urso, probabilmente dovuto, fra i vari motivi, a una clausola contrattuale voluta da Maria De Filippi. A sostituire la nota conduttrice napoletana ci sarebbero già in lizza due nomi di rilievo. La clausola-trappola di Maria De Filippi Uno dei motivi per i quali il noto volto di mediaset non raggiunge lo share sperato sarebbe da attribuire ad una clausola imposta da Maria De Filippi: “Maria la sanguinaria”, citando ‘Dagospia’, avrebbe fatto inserire nel contratto della D’Urso una postilla che le impedirebbe di ospitare vip e personaggi collegati ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma‘Non è larà iben due mesi prima del previsto, ossia nel mese di febbraio anziché maggio. Il motivo? Uno scarso successo di pubblico per, probabilmente dovuto, fra i vari motivi, a una clausola contrattuale voluta da Maria De Filippi. A sostituire la nota conduttrice napoletana ci sarebbero già in lizza due nomi di rilievo. La clausola-trappola di Maria De Filippi Uno dei motivi per i quali il notodinon raggiunge lo share sperato sarebbe da attribuire ad una clausola imposta da Maria De Filippi: “Maria la sanguinaria”, citando ‘Dagospia’, avrebbe fatto inserire nel contratto dellauna postilla che le impedirebbe di ospitare vip e personaggi collegati ...

