America's Cup, Luna Rossa prova i nuovi foil ed un timone differente. Tante manovre in allenamento – VIDEO (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'attesa 36ma edizione dell'America's Cup scatterà il prossimo 6 marzo e vedrà confrontarsi i Defender di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup dopo aver sconfitto in finale per 7-1 i britannici di Ineos UK. La Nuova Zelanda ha già vinto la Coppa America per tre volte nella sua storia (1995, 2000 e 2017), mentre l'Italia non è mai riuscita a mettere le mani sul trofeo ed annovera le sconfitte del 1992 con il Moro di Venezia e del 2000 proprio con Luna Rossa. La statistica gioca poi a favore dei padroni di casa: negli ultimi 40 anni, solo l'Australia non è riuscita a difendere il trofeo per almeno un'edizione… Il Team Prada Pirelli sarà dunque chiamato ad una di quelle imprese che cambiano per sempre il corso della storia. Non sarà per niente facile venire a capo dei ...

