Covid, il virologo Crisanti: “Ecco cosa succederà se non chiudiamo tutto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lockdown e vaccini sono le due parole d’ordine per il virologo Andrea Crisanti: ”Bisogna stare a casa e chiudere tutto”. E’ preoccupato e spaventato il virologo Andrea Crisanti per il modo in cui l’Italia sta gestendo l’emergenza Covid, soprattutto alla luce delle nuove varianti. “In Italia è un casino, si continua a sbagliare tutto quello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lockdown e vaccini sono le due parole d’ordine per ilAndrea: ”Bisogna stare a casa e chiudere”. E’ preoccupato e spaventato ilAndreaper il modo in cui l’Italia sta gestendo l’emergenza, sopratalla luce delle nuove varianti. “In Italia è un casino, si continua a sbagliarequello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Covid, il Consorzio per sequenziare le varianti fermo per la crisi di governo. Il virologo Caruso: “Manca solo una… - Sakurauchi_Hime : RT @MicheleGuetta: No, l'alternativa esiste da marzo 2020: curare a domicilio. Ma su questo un virologo star non ha alcuna competenza. htt… - infoitsalute : Vaccini anti-Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco: 'È una bella cosa la voglia di vaccinarsi della gran parte deg… - MicheleGuetta : No, l'alternativa esiste da marzo 2020: curare a domicilio. Ma su questo un virologo star non ha alcuna competenza.… - MiTomorrow : Il virologo dell'Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, delinea il quadro dell'attuale situazione epide… -