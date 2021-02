Una Vita anticipazioni: ALEJANDRO CARRO sarà Javier Velasco, nuovo alleato di… (Di martedì 23 febbraio 2021) Nelle prossime settimane di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela conosceranno il “misterioso” avvocato Javier Velasco (ALEJANDRO CARRO), un uomo che col trascorrere degli episodi diventerà uno degli alleati più fedeli della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Un personaggio che, inizialmente, apparirà piuttosto defilato, ma che poi terrà banco per diversi mesi. Vediamo quindi insieme in che maniera verrà introdotto nelle storyline… Una Vita, trame: Ursula propone un patto ad Andrade Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, l’ingresso di Velasco avverrà nel momento in cui Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) cercherà di estorcere delle informazioni su Santiago Becerra (Aleix ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 febbraio 2021) Nelle prossime settimane di Una, i telespettatori italiani della telenovela conosceranno il “misterioso” avvocato), un uomo che col trascorrere degli episodi diventerà uno degli alleati più fedeli della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Un personaggio che, inizialmente, apparirà piuttosto defilato, ma che poi terrà banco per diversi mesi. Vediamo quindi insieme in che maniera verrà introdotto nelle storyline… Una, trame: Ursula propone un patto ad Andrade Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle, l’ingresso diavverrà nel momento in cui Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) cercherà di estorcere delle informazioni su Santiago Becerra (Aleix ...

