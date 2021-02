Smog: online bando Regione Lombardia, 36 mln per sostituire veicoli inquinanti (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - È stato pubblicato il bando 'Rinnova autovetture e motoveicoli 2021'. Dal prossimo primo marzo i cittadini lombardi possono chiedere, sottoforma di sconto, i contributi direttamente al venditore o concessionario. Lo annuncia l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. "L'iniziativa - commenta Cattaneo - entra nella fase operativa. Regione Lombardia mette dunque a disposizione dei cittadini lombardi 18 milioni di euro nel 2021 e, altrettanti, nel 2022 per sostituire i veicoli inquinanti con autovetture a bassissima o zero emissione, e con motoveicoli e ciclomotori elettrici". Con questo bando "vogliamo promuovere e stimolare il rinnovo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - È stato pubblicato il'Rinnova autovetture e moto2021'. Dal prossimo primo marzo i cittadini lombardi possono chiedere, sottoforma di sconto, i contributi direttamente al venditore o concessionario. Lo annuncia l'assessore all'Ambiente e Clima di, Raffaele Cattaneo. "L'iniziativa - commenta Cattaneo - entra nella fase operativa.mette dunque a disposizione dei cittadini lombardi 18 milioni di euro nel 2021 e, altrettanti, nel 2022 percon autovetture a bassissima o zero emissione, e con motoe ciclomotori elettrici". Con questo"vogliamo promuovere e stimolare il rinnovo del ...

