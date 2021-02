Chiara Ferragni lancia la prima collezione di occhiali (Di martedì 23 febbraio 2021) Chiara Ferragni insieme a Luxottica per la prima collezione di occhiali. Un progetto destinato a prendere piede nelle prossime settimane. MILANO – Chiara Ferragni insieme a Luxottica per la prima collezione di occhiali. Come riportato da Forbes, l’imprenditrice milanese ha deciso di dare vita a questo nuovo progetto per far diventare il proprio brand una etichetta di lifestyle a 360°. Le prime due montature (Cool eye e Bold eye) saranno presentate per la prima volta il prossimo 8 marzo e subito dopo dovrebbero arrivare sul mercato negli store di Salmoiraghi&Vigano, storici partner di Luxottica, e online. La prima collezione di occhiali di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021)insieme a Luxottica per ladi. Un progetto destinato a prendere piede nelle prossime settimane. MILANO –insieme a Luxottica per ladi. Come riportato da Forbes, l’imprenditrice milanese ha deciso di dare vita a questo nuovo progetto per far diventare il proprio brand una etichetta di lifestyle a 360°. Le prime due montature (Cool eye e Bold eye) saranno presentate per lavolta il prossimo 8 marzo e subito dopo dovrebbero arrivare sul mercato negli store di Salmoiraghi&Vigano, storici partner di Luxottica, e online. Ladidi ...

