Fratelli di Crozza, i video delle imitazioni della puntata del 19 febbraio 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Fratelli di Crozza, i viedeo delle imitazioni della puntata del 19 febbraio 2021 su NOVE. Ieri, venerdì 19 febbraio 2021 è tornato in onda lo show di Satira Politica di NOVE. Un periodo sicuramente pieno d’ispirazione per Maurizio Crozza, che avrà molti personaggi da “interpretare” grazie a un Governo tutto nuovo. L’appuntamento con Fratelli di Crozza, è per ogni venerdì alle 21:30 circa sul canale Nove. Nella puntata di ieri Crozza non poteva debuttare con il neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ambientato in Parlamento, interpretando il suo discorso alle Camere per la Fiducia. Il discorso si trasforma subito in un canto ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 febbraio 2021)di, i viedeodel 19su NOVE. Ieri, venerdì 19è tornato in onda lo show di Satira Politica di NOVE. Un periodo sicuramente pieno d’ispirazione per Maurizio, che avrà molti personaggi da “interpretare” grazie a un Governo tutto nuovo. L’appuntamento condi, è per ogni venerdì alle 21:30 circa sul canale Nove. Nelladi ierinon poteva debuttare con il neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ambientato in Parlamento, interpretando il suo discorso alle Camere per la Fiducia. Il discorso si trasforma subito in un canto ...

simorugg : RT @Affaritaliani: CROZZA STREPITOSO #Arcuri alle prese con le #VARIANTI brasiliana e inglese: “Il piano vaccinale funziona? certo che no!… - Mintauros1 : Fratelli di Crozza | Crozza Arcuri 'Ci sono ancora io e poteva andare pe... - Mintauros1 : ...non ci indurre in corruzione, ma liberaci dalle mafie.... ?? Fratelli di Crozza | Il vero discorso di Maria Drag… - Mintauros1 : L'HO IMPARATO' D'ESSERE MINISTRO” ???? Fratelli di Crozza | Crozza Ministro Bianchi 'Sto capendo come tornare a...… -