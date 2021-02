repubblica : ?? Covid, Rezza: 'C'e' controtendenza, si va verso un aumento dei casi. L'indice Rt peggiora e servono piu' zone ros… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - orizzontescuola : Covid, zone rosse in alcune zone dell’Italia: ecco dove. Cosa cambia per la scuola - cgilpuglia : ??Chiusura scuole in Puglia dimostra fallimento delle azioni di contrasto al Covid @GesmundoPino: 'Regione chieda al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zone

QUOTIDIANO.NET

A Vo', dove un anno fa (il 21 febbraio) si è registrato il primo morto per- 19 in Italia, sulla facciata del Municipio è comparso venerdì 19 febbraio un grande cuore ... tra le primerosse ...Altre duerosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo. Oggi 14.931 contagi su 306.078 tamponi e 251 morti per Covid. In Veneto 1.244 nuovi casi, oltre 900 in Toscana, 1.724 in Emilia Romagn ...“La logica della suddivisione – continua De Luca – delle zone in colori, oltre a mettere a dura prova ... non troviamo più per strada una pattuglia impegnata nel controllo anti-covid. Questa è la ...