"Truffa per un milione di euro sui richiedenti asilo. Una cupola dell'accoglienza": 6 indagati ad Agrigento. Sequestrata villa con piscina

I migranti non c'erano ma negli elenchi la loro firma non mancava mai. In alcuni casi, invece, veniva attestata la presenza, contemporaneamente, in strutture d'accoglienza lontane chilometri. Risultava pure che bevevano molta acqua minerale, oltre 15 litri ciascuno ogni giorno. Tutto messo nero su bianco su fatture e registri. In questo modo, secondo la procura di Agrigento e la guardia di finanza, l'associazione culturale di promozione sociale Omnia Academy avrebbe truffato lo Stato, intascando illecitamente più di un milione di euro. Soldi provenienti da contributi e finanziamenti pubblici, erogati dal ministero dell'Interno nell'ambito dei progetti per il sistema dei richiedenti asilo e dei rifugiati, per fronteggiare i continui arrivi di migranti in Sicilia tra il 2011 e il 2016.

