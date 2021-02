Dritto e Rovescio | Cruciani | “Draghi è stato santificato | ‘slinguazzamento’ generale” Scoppia la “rissa” con Andrea Romano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi sono presentato con la maglietta raffigurante un santo, perché finora il signor, presentato come colui che risolverà tutti i mali dell’Italia, che farà le grandi riforme, che ci farà vivere meglio. C’èuno slinguazzamento”, ha esordito così Giuseppea “”, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Un concetto sostenuto anche dal padrone di casa che ha rincarato la dose: “Fiumi di saliva.” “Io aspetto, sulle cose fondamentali questo santo non ha detto una parola. Lo vedremo alla prova”, ha aggiunto il giornalista di Radio24 suscitando la reazione di, esponente del Partito Democratico: “Gli italiani sono molto più saggi di ...

Il comitato di cittadini di Cassibile ospite ieri sera a, il programma su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, per dire no al villaggio per i braccianti agricoli che sta nascendo alle porte della frazione siracusana. Il portavoce Paolo ...
Duro botta e risposta durante Dritto e rovescio tra il deputato Pd Andrea Romano e un ristoratore che tiene aperto il suo locale la sera per protesta.La questione della costruzione di un villaggio per ospitare i braccianti agricoli stranieri a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, è finita nelle mani del leader della Lega. L'ex vicepremier ha det ...