Borse europee positive inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) – Migliora l'andamento delle principali Borse europee a fine mattinata, dopo un avvio incerto, sostenute dai rialzi messi a segno dai future sugli indici a stelle e strisce, che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,06 dollari per barile, in forte calo del 2,41%. Lo Spread migliora, toccando i +96 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,63%. Tra gli indici di Eurolandia bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso ...

