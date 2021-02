Milan-Inter, il pensiero di Donadoni: “Derby decisivo, nessuna delle due può perderlo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questa è una settimana importante soprattutto per il Milan, anche se il Derby è una partita che nessuno può permettersi di perdere“. È questo il pensiero dell’ex rossonero Roberto Donadoni, Intervistato dal Corriere dello Sport in vista del Derby di Milano in programma domenica alle 15:00. “La sfida tra Inter e Milan è sempre un passaggio fondamentale dell’annata, vincerlo ti dà vigore, entusiasmo e lo spirito giusto per il resto della stagione – ha detto l’ex ct -. Mi piacerebbe tanto che fosse l’anno del Milan, ma le altre squadre stanno arrivando con prepotenza, basti pensare alla Roma e alla Juventus che hanno ricominciato a correre nelle ultime settimane. Poi ovviamente c’è anche l’Inter“. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questa è una settimana importante soprattutto per il, anche se ilè una partita che nessuno può permettersi di perdere“. È questo ildell’ex rossonero Robertovistato dal Corriere dello Sport in vista deldio in programma domenica alle 15:00. “La sfida traè sempre un passaggio fondamentale dell’annata, vincerlo ti dà vigore, entusiasmo e lo spirito giusto per il resto della stagione – ha detto l’ex ct -. Mi piacerebbe tanto che fosse l’anno del, ma le altre squadre stanno arrivando con prepotenza, basti pensare alla Roma e alla Juventus che hanno ricominciato a correre nelle ultime settimane. Poi ovviamente c’è anche l’“. ...

