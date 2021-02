Pomezia e Ardea: A.A.A. Cercasi persone da aiutare. L’appello di un donatore anonimo (Di martedì 16 febbraio 2021) Una richiesta di aiuto un pò particolare, quella giunta alla redazione del Corriere della Città, già, perché viene richiesto aiuto per aiutare. Spieghiamoci meglio. Un anonimo finanziatore ha intenzione di stanziare una somma di denaro e donare ad un’Associazione, o una Onlus, o una Casa Famiglia dei materiali. Materiali che possano essere utili a bambini, ragazzi o adulti, come attrezzatura scolastica, o all’associazione stessa, come attrezzatura da lavoro, pc, tablet, ecc. Il progetto Quindi ecco che entra in gioco il nostro aiuto come Redazione. Il donatore anonimo ha chiesto di trovare un’associazione di volontariato o beneficienza che abbia bisogno di aiuto. Chiunque volesse candidarsi per ricevere l’aiuto offerto dal finanziatore anonimo può scrivere una lettera aperta alla nostra redazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Una richiesta di aiuto un pò particolare, quella giunta alla redazione del Corriere della Città, già, perché viene richiesto aiuto per. Spieghiamoci meglio. Unfinanziatore ha intenzione di stanziare una somma di denaro e donare ad un’Associazione, o una Onlus, o una Casa Famiglia dei materiali. Materiali che possano essere utili a bambini, ragazzi o adulti, come attrezzatura scolastica, o all’associazione stessa, come attrezzatura da lavoro, pc, tablet, ecc. Il progetto Quindi ecco che entra in gioco il nostro aiuto come Redazione. Ilha chiesto di trovare un’associazione di volontariato o beneficienza che abbia bisogno di aiuto. Chiunque volesse candidarsi per ricevere l’aiuto offerto dal finanziatorepuò scrivere una lettera aperta alla nostra redazione ...

