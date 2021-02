In Italia altri 336 italiani muoiono per Covid, leggero calo dei ricoveri (Di martedì 16 febbraio 2021) Un leggero miglioramento anche se ora l'emergenza si è spostata sulle varianti, con il rischio di un aggravamento della situazione. Ma al momento l'incendio virale, per quanto molto forte, almeno non ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Unmiglioramento anche se ora l'emergenza si è spostata sulle varianti, con il rischio di un aggravamento della situazione. Ma al momento l'incendio virale, per quanto molto forte, almeno non ...

berlusconi : Ho nominato la senatrice @LiciaRonzulli responsabile per i rapporti con gli alleati. Avrà delega a coordinare, su i… - fattoquotidiano : Caos Forza Italia, tre parlamentari lasciano. Napoli: “Da tempo a disagio, passati dal 33% al 6%”. Mulè: “Non temo… - matteosalvinimi : #Salvini: Draghi? Non l'avevo mai incontrato prima, non riesco a giudicare una persona dopo 2-3 incontri e quindi a… - drm4720 : RT @GiorgiaMeloni: FDI è stato l’unico partito a votare contro l’accordo di cooperazione culturale Italia-Qatar. Ecco il modello che second… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 336 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 94.171: Sale a 2.402.746 morti nel Mondo… -