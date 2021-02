Maserati - Dentro il Nettuno Engine Lab | il reparto dove nasce il V6 biturbo della MC20 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Laha presentato l'Lab, ovvero il nuovostorica fabbrica di Modenaviene assemblato il motore V6che equipaggia la.Combustione con precamera. Il tre litrida 630 cavalli e 730 Newtonmetro ha angolo tra le bancate di 90 gradi e si distingue per l'originale sistema di combustione Mtc (Twin Combustion) con due candele, una affacciata direttamente nel cilindro, come al solito, e una inserita in una precameraviene innescata la combustione, che poi viene propagata al restomiscela. Secondo la Casa modenese questo sistema è in grado di aumentare le prestazioni e l'efficienza. In sei per il V6. Realizzata ex novo, l'officina prevede ...